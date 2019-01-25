«Сочи» командировал Петра Кочеткова в «Рязань»

Вратарь ХК «Сочи» Пётр Кочетков и нападающий Вадим Хлопотов согласно договору о спортивном сотрудничестве с ХК «Рязань» отправились в расположение «горожан» для получения игровой практики, информирует официальный сайт клуба. В то же время для работы с главной командой клуба привлечён вратарь «молодёжки» «леопардов» Андрей Березинский.

В игре с «Нефтехимиком» голкипер черноморской команды, проводивший второй матч в сезоне, отразил 25 бросков из 26 (96,2%). Вратарь вышел на лёд в матче КХЛ впервые после молодёжного чемпионата мира, который прошёл в Канаде, где Кочеткова признали лучшим голкипером турнира.

Рязанцы сегодня, 25 января, начинают четырёхматчевую домашнюю серию, в ходе которой примут московскую «Звезду», воскресенский «Химик», усть-каменогорское «Торпедо» и карагандинскую «Сарыарку». На данный момент команда Павла Десяткова занимает 12-ю строчку в таблице и старается занять более высокое место в посеве плей-офф.