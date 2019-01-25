Защитник «Барыса» Кевин Даллман временно покинул расположение команды

Защитник «Барыса» Кевин Даллман покинул расположение команды по семейным обстоятельствам, информирует официальный сайт астанинского клуба. Хоккеист присоединится к команде в ближайшее время.

Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата КХЛ сезона-2018/19

37-летний защитник в этом сезоне забросил 5 шайб и сделал 14 результативных передач в 49 матчах регулярного чемпионата, заработав показатель полезности «0» и набрав 20 минут штрафа.

Команда Андрея Скабелки идёт на пятом месте в Восточной конференции с 72 очками в активе после 51 матча. От лидера дивизиона Чернышёва «Авангарда» «Барыс» отстаёт всего на одно очко, при этом имея четыре игры в запасе относительно коллектива Боба Хартли.