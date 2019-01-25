Мэттьюс: когда агент скажет, тогда и подпишу контракт с «Торонто»

Нападающий Остон Мэттьюс прокомментировал переговоры по новому соглашению с «Торонто Мэйпл Лифс».

«Я рад быть в этой команде. У нас очень много хороших игроков, много молодых талантливых хоккеистов. У нас есть шанс надолго стать очень хорошей командой.



Контракт? Здесь даже думать не о чем. Когда придёт время, всё будет сделано. До тех пор я не стану беспокоиться на сей счёт. Пусть мой агент договаривается с Кайлом Дубасом и его командой. Они обсудят все детали. Когда агент позвонит и скажет, что нужно подписать, тогда я и подпишу. Пока этого не произошло, так что просто фокусируюсь на своей игре в «Торонто». Это отличный город, фанаты очень любят нашу команду. У нас очень много молодых талантов, которыми они могут гордиться», — цитирует Мэттьюса официальный сайт НХЛ.