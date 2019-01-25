КХЛ представила логотип Кубка Гагарина сезона-2018/2019

Континентальная хоккейная лига на своём официальном сайте представила логотип Кубка Гагарина сезона-2018/2019.

КХЛ создала отдельный логотип для кубкового раунда одиннадцатого сезона лиги. Уже известны девять из 16 команд, которые поведут борьбу за главный трофей – ЦСКА, СКА, «Локомотив», «Автомобилист», «Авангард», «Барыс», «Салават Юлаев, «Ак Барс» и «Металлург».

Логотип Кубка Гагарина Фото: Официальный сайт КХЛ

Кубок Гагарина является центральным элементом логотипа плей-офф сезона 2018/2019, символизируя цель, к которой стремятся клубы лиги. Для надписи «Плей-офф» используется наклонный шрифт букв, обозначая движение вперёд. Чётким граням Кубка Гагарина придан эффект металлического блеска, ассоциирующегося с лезвием конька.

Плей-офф 11-го сезона КХЛ стартует 25 февраля четырьмя матчами сразу в обеих конференциях, а седьмой матч финальной серии Кубка Гагарина запланирован на 25 апреля.