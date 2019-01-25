Экс-защитник минского «Динамо» потерял сознание во время матча чемпионата Чехии

Известный чешский защитник Лукаш Краичек потерял сознание во время матча местного чемпионата, сообщается на сайте клуба. В первой смене третьего периода матча «Хомутов» — «Тршинец» (0:4) защитник гостей Краичек во время борьбы с соперником ударился головой о борт и упал на лёд.

35-летний чех потерял сознание, на площадку быстро выбежала медицинская бригада и после осмотра погрузила защитника на носилки. Как сообщает пресс-служба «Тршинеца», защитник получил травму головы и пропустит около месяца.

Краичек выступал в КХЛ на протяжении шести сезонов (2011-2017). Чешский защитник сыграл за минское «Динамо» 266 матчей, в которых забросил 8 шайб и сделал 60 результативных передач, заработав показатель полезности "-25".