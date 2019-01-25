Арбитр КХЛ Эдуард Одиньш успешно прооперирован и пропустит остаток сезона

Судья Континентальной хоккейной лиги Эдуард Одиньш перенёс операцию на травмированной голени и пропустит остаток сезона, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на главного арбитра лиги Алексея Анисимова. Напомним, что у Одиньша был диагностирован перелом обеих костей левой голени со смещением.

Дважды лучший арбитр Континентальной хоккейной лиги получил травму на третьей минуте матча регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» — «Торпедо» и не смог продолжить игру. Судья отправился в раздевалку с помощью врачей — игра была продолжена с одним главным арбитром.

Нападающий «Торпедо» Данил Веряев попал под удар клюшкой форварда подмосковной команды Миро Аалтонена и въехал в арбитра. Одиньш покинул площадку на носилках, держась за ногу.