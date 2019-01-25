«Неман» расторгнул контракт с обладателем Кубка Гагарина Романом Дерлюком

Российский защитник Роман Дерлюк и ХК «Неман» прекращают сотрудничество по соглашению сторон, информирует официальный сайт клуба.

В этом сезоне 32-летний защитник забросил 2 шайбы и сделал 10 результативных передач в 39 матчах регулярного чемпионата. Роман провёл в гродненском клубе два последних сезона. В регулярном чемпионате-2017/18 он провёл 26 матчей и набрал 10 (1+9) очков, а также сыграл 15 игр в плей-офф, где отметился 3 (1+2) баллами.

Дерлюк является обладателем Кубка Гагарина—2013 в составе московского «Динамо». За карьеру в КХЛ защитник провёл восемь сезонов, выступая за ХК МВД, московское «Динамо», ХК «Сочи», уфимский «Салават Юлаев» и нижегородское «Торпедо». Всего на счету игрока 327 игр в КХЛ, в которых он забросил 18 шайб и сделал 45 результативных передач.