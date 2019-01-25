Анисимов: вспоминаем Панарина в «Чикаго», он оставил здесь большой отпечаток

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Артём Анисимов поделился воспоминаниями от игры с форвардом Артемием Панариным, которого впоследствии обменяли в «Коламбус Блю Джекетс».



«Взаимопонимание с Кейном осталось со времен тройки с Панариным. Мы хорошо общаемся, советуемся, как и что лучше сделать на льду. С Кейном вообще всегда приятно играть. Это очень одарённый хоккеист, если можно так выразиться. Действуя рядом с ним, получаешь от хоккея удовольствие.



Конечно, вспоминаем Панарина, куда без него. Такой большой отпечаток человек оставил здесь. У нас, конечно, бывали матчи, когда мы играли не очень хорошо, но приятно было выходить вместе и делать своё дело. Хоккей, который мы показывали, в целом был очень качественным», — цитирует Анисимова официальный сайт НХЛ.

Панарин – восьмой бомбардир лиги, которого не взяли на Матч звёзд