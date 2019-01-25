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ЦСКА вывел из списка травмированных Нестерова, пропустившего семь матчей

ЦСКА вывел из списка травмированных Нестерова, пропустившего семь матчей
Хоккей / КХЛ

Защитник ЦСКА Никита Нестеров был выведен из списка травмированных, сообщает пресс-служба «армейцев» в «Твиттере».

Хоккеист пропустил семь матчей московского клуба из-за повреждения, полученного 4 января во встрече с «Витязем». Также Никита был вынужден пропустить Матч звёзд КХЛ, который прошёл в Казани 19 и 20 января.

В этом сезоне 25-летний защитник провёл 39 матчей в регулярном чемпионате. На его счету четыре результативных броска и 14 голевых передач при показателе полезности «+15» и 20 минутах штрафного времени.

ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. В 51 матче подопечные Игоря Никитина набрали 86 очков, идущий на втором месте СКА отстаёт от столичной команды на одно очко.

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