Анисимов: очень переживаю за Кроуфорда, но верю, что он вернётся в строй

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Артём Анисимов рассказал об изменениях в команде после смены главного тренера.



«Всё у нас по-новому. Тренер молодой, видит игру совершенно по-другому. Иначе ведёт себя на скамейке. Тактика у нас другая, да и система игры в целом, поэтому сейчас мы пытаемся как можно быстрее адаптироваться. В обороне и средней зоне он требует действовать несколько иначе, если сравнивать с тем, что было прежде. Так что перемен немало.



Для меня пропуск нескольких матчей был скорее предохранением от сотрясения мозга. Да, это очень неприятная штука, которая практически не диагностируется. Всё очень индивидуально и зависит от человека — какие симптомы, как он восстанавливается. У меня всё прошло хорошо.



Очень сильно переживаю за Кроуфорда, у которого случился рецидив. Но он сможет вернуться. Кори один раз это уже сделал. Верю, что сможет и во второй. Но давайте посмотрим. Это хоккей, а вратарь — совершенно другое амплуа, чем полевой игрок, где требуется выше концентрация. Самое главное, чтобы он был здоровый и чтобы у него всё прошло», — цитирует Анисимова официальный сайт НХЛ.

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