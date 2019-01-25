«Автомобилист» переиграл «Нефтехимик» и одержал 4-ю победу в последних 5 матчах

«Автомобилист» обыграл «Нефтехимик» со счётом 3:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Нижнекамске.

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Подопечные Андрея Мартемьянова открыли счёт на 5-й минуте в результате точного броска Андрея Обидина. В середине второго игрового отрезка преимущество гостей укрепил Анатолий Голышев, а в третьей двадцатиминутке ворота хозяев поразил Евгений Грачёв, установивший окончательный счёт на табло.



«Автомобилист» одержал четвёртую победу в последних пяти матчах, а «волки» прервали серию из двух побед. 27 января уральский клуб встретится на выезде с «Металлургом», а «Нефтехимик» в этот же день примет «Торпедо».