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«Автомобилист» переиграл «Нефтехимик» и одержал 4-ю победу в последних 5 матчах

«Автомобилист» переиграл «Нефтехимик» и одержал 4-ю победу в последних 5 матчах
Хоккей / КХЛ

«Автомобилист» обыграл «Нефтехимик» со счётом 3:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Нижнекамске.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

Подопечные Андрея Мартемьянова открыли счёт на 5-й минуте в результате точного броска Андрея Обидина. В середине второго игрового отрезка преимущество гостей укрепил Анатолий Голышев, а в третьей двадцатиминутке ворота хозяев поразил Евгений Грачёв, установивший окончательный счёт на табло.

«Автомобилист» одержал четвёртую победу в последних пяти матчах, а «волки» прервали серию из двух побед. 27 января уральский клуб встретится на выезде с «Металлургом», а «Нефтехимик» в этот же день примет «Торпедо».

КХЛ - регулярный чемпионат
25 января 2019, пятница. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
0:3
0:1, 0:1, 0:1
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 – Обидин (Хрипунов, Василевский) – 04:46 (5x5), 0:2 – Голышев (Гареев) – 29:16 (5x5), 0:3 – Грачёв (Хрипунов) – 53:29 (5x5)
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