«Витязь» — «Северсталь»: хозяева забросили три шайбы за две с половиной минуты

«Витязь» встречается с «Северсталью» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.



Гости вышли вперёд в концовке первого периода после точно броска Джеффри Кинрейда. Во втором игровом отрезке преимущество команды Андрея Разина укрепили Владислав Кодола и Сергей Монахов. Подмосковный клуб сумел отыграть одну шайбу стараниями Борны Рендулича.



Во втором периоде подмосковная команда сумела забросить три шайбы за две с половиной минуты. Точными бросками отметились Борна Рендулич, Михал Ржепик и Александр Сёмин. Таким образом, подопечные Валерия Белова смогли не только отыграть дефицит в три шайбы, но и вышли вперёд.

Посмотреть видео гола Сёмина можно также на официальном сайте КХЛ.