Уланов: определённая группа не дала «Спартаку» сравнять счёт в игре с «Динамо»

Тренер «Спартака» Игорь Уланов подвёл итоги выездного матча с московским «Динамо» (1:3).

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«Волевая, терпеливая игра получилась в исполнении соперника. Мы сегодня сделали две ошибки, «Динамо» их использовало. Это гол и, конечно, второй гол. Играя в меньшинстве и первым оказываясь на шайбе, недопустимо вот так терять шайбу. Особенно в стыковых матчах. Понятно, что ребята немного наелись, было много хоккея в последнее время. У «Динамо» была пауза, они подготовились к этой игре. В конце был шанс сравнять счёт, определённая группа не дала это сделать.

Объяснили ли судьи свои решения в конце матча? Нет, ничего не объяснили. Когда на вбрасывание наш игрок вылазит на пустые ворота и падает, они говорят, что была «рыбка». Ну, если это была «рыбка», тогда надо удалять. Почему не удалили? Это один момент. А второй момент — две секунды до конца матча, игра идёт в формате «четыре на четыре». Должна быть внимательность судей. У нас пятый игрок встаёт на вбрасывание, они бросают шайбу. Я не знаю, как это назвать.

У нас за три периода только 19 бросков. Этого мало, нужно агрессивнее играть. Сейчас шесть дней до следующей игры, есть время, я пойду на лыжах кататься. Команде дадим паузу, а потом будем подтягивать физику», — передаёт слова Уланова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.