Крикунов: «Динамо» не может спокойно доиграть матч, нужно создать себе проблемы

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов поделился впечатлениями от матча со «Спартаком» (3:1).



«Хотелось — и удалось — нарушить традицию постоянных поражений в матчах со «Спартаком». Оказывается, не один год проигрывали им. Ребята старались и выкладывались, где-то терпели. Первый период остался за «Спартаком», допустили много бросков по воротам. Во втором периоде играли уже лучше, повели в счёте. Казалось бы, ведём — 2:0, нужно спокойно доводить игру до победы. Но «Динамо» же не может так. Нам надо создать себе проблемы. Повезло в конце, особенно на последнем вбрасывании за 12 секунд до конца. Хорошо, что так всё закончилось. Самое главное, что сломали стереотип.



Индрашиса поставили обратно в звено Шипачёву, потому что он ползал до этого, а тут было время подтянуть его. Макаров вернулся в своё звено, тоже забил. Больших перемен не было. Единственное, Михайлов вместо Кулёмина сыграл», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

«Динамо» обыграло «Спартак», прервав серию из шести поражений в очных матчах