Миронов — журналистам: у вас с математикой плохо? У меня «пять» в школе было

Защитник московского «Динамо» Андрей Миронов поделился мнением о матче со «Спартаком» (3:1) и пошутил о положении бело-голубых в турнирной таблице.



«Неудачная серия давила на всех в команде одинаково. Хотелось нарушить дурацкую традицию. Все выходили на эту игру, чтобы побеждать. Я уже не помню всех игр со «Спартаком». Мы разобрали их большинство, меньшинство, игру в равных составах. Всё разобрали, а после первого периода ещё подкорректировали игру. Забили голы, выстояли в конце, всё отлично. Да, скользкий счет, потому что это игра была за четыре очка. Все же впритирочку идём, никто уступать не хочет.



Перед плей-офф все хотят забраться повыше. Сейчас надо отдохнуть и готовиться к Риге. 28 января у нас не менее принципиальный матч. Большая ли для нас разница между пятым и шестым местами в таблице? А почему вы говорите о пятом и шестом местах? А выше мы, что ли, не можем забраться? Или у вас с математикой плохо? У меня вот «пять» в школе было.



О вызове в сборную узнал перед матчем. Приятно было. Я не удивился вызову. Чего мне удивляться? Нужно выходить и биться. Всегда приятно играть за национальную команду», — передаёт слова Миронова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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