Мартемьянов: игра «Нефтехимика» стала со сменой тренера более осмысленной

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов поделился эмоциями после гостевого матча с «Нефтехимиком» (3:0).



«Игра была очень напряжённой. Видно, что соперник был заряжен. Хорошее движение, много силовой борьбы. Что касается игры нашей команды, то поблагодарил ребят за самоотверженность. Они много бросков приняли на себя. Моменты, которые мы создали, смогли использовать. А так, равная игра, в которой было очень высокое напряжение.



Конечно, в игре соперника что-то поменялось со сменой тренера. К этому матчу мы особенно готовились. Очень чётко разбирали те же раскаты, входы в зону, — то, чем пользуется соперник в данный момент. Игра, конечно, поменялась. Я бы сказал, она стала более осмысленной. Та же агрессия осталась, но движение, раскаты поменялись однозначно. В некоторых моментах соперник создавал для нас проблемы. Особенно при входе в зону и в средней зоне», — приводит слова Мартемьянова официальный сайт «Нефтехимика».