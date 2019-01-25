НХЛ начнёт использовать систему отслеживания игроков и шайбы с сезона-2019/20

Национальная хоккейная лига планирует внедрить систему отслеживания игроков и шайбы со следующего сезона. Об этом на пресс-конференции перед Матчем звёзд в Сан-Хосе объявил комиссар лиги Гэри Беттмэн.



Из россиян в звёздном калифорнийском уик-энде примет участие нападающий «Тампы» Никита Кучеров. Сперва Никита был единственным россиянином в почётном списке, но затем к Кучерову присоединился его одноклубник, вратарь Андрей Василевский, который заменит выбывшего из-за травмы голкипера «Монреаля» Кэри Прайса.



Матч звёзд НХЛ пропустит капитан клуба «Вашингтон» Кэпиталз» Александр Овечкин. Из-за пропуска мероприятия Овечкин в результате наложенной дисквалификации не поможет команде во встрече регулярного чемпионата с «Калгари Флэймз».

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