«Колорадо» и «Лос-Анджелес» сыграют в «Стадионной серии» НХЛ в 2020 году

Национальная хоккейная лига объявила о том, что «Даллас Старз» и «Нэшвилл Предаторз» сыграют матч в рамках «Зимней классики». Игра состоится 1 января 2020 года на стадионе «Коттон Боул Стэдиум» в Далласе. Обе команды впервые в истории проведут матч регулярного чемпионата НХЛ на открытом воздухе.



Кроме того, «Колорадо Эвеланш» встретится с «Лос-Анджелес Кингз» в матче «Стадионной серии». Игра состоится 15 февраля 2020 года на стадионе «Фэлкон Стэдиум» в Колорадо-Спрингс.



В 2019 году «Бостон Брюинз» обыграл «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 4:2 в матче «Зимней классики», который прошёл на футбольном стадионе университетской команды «Нотр Дам». Матч «Стадионной серии» состоится 23 февраля на стадионе в Филадельфии – в гости к «Филадельфии Флайерз» приедет «Питтсбург Пингвинз».

