Раисов: не скажу, что дерби со «Спартаком» является для меня принципиальным

Нападающий московского «Динамо» Аслан Раисов поделился впечатлениями от матча со «Спартаком» (3:1).

«Не могу сказать, что московское дерби пока является для меня принципиальным матчем, скорее, такое противостояние притягивает дополнительное внимание со стороны болельщиков и журналистов. Я ведь и о серии поражений от «Спартака» узнал незадолго до матча. Но со своей стороны постарался помочь «Динамо» прервать её. Рад, что это удалось сделать. При этом пока далеко не полностью доволен своим уровнем. Могу сказать, что адаптировался в команде, спасибо ребятам за поддержку, но свою игру надо подправлять», — приводят слова Раисова «Известия».

«Динамо» обыграло «Спартак» впервые с декабря 2016 года, до этого красно-белые одержали шесть побед подряд. 28 января бело-голубые встретятся с рижским «Динамо», «Спартак» встретится с латвийской командой 31 января.