Дыбленко: «Спартак» не реализовал свои моменты в матче с «Динамо»

Защитник «Спартака» Ярослав Дыбленко подвёл итоги матча с московским «Динамо» (1:3).

«Мы долгое время обыгрывали динамовцев. Наверное, для них было принципиально нас обыграть, вот они и бились с такой отдачей. Мы же не реализовали свои моменты, поэтому проиграли. Изменились площадка, формат игры. Мы же все смотрим видео своих матчей, разбираем ошибки. Наверняка и «Динамо» анализировало предыдущие матчи с нами, пересмотрели свою игру против нас. Вот и результат», — приводят слова Дыбленко «Известия».

«Динамо» обыграло «Спартак» впервые с декабря 2016 года, до этого красно-белые одержали шесть побед подряд. 28 января бело-голубые встретятся с рижским «Динамо», «Спартак» встретится с латвийской командой 31 января.