Василевский: не удивлюсь, если Овечкин станет лучшим в истории НХЛ по голам

Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский поделился мнением о достижении форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Нападающий стал самым результативным россиянином в истории лиги, теперь на его счету 1179 (644+535) баллов за карьеру. У Сергея Фёдорова столько же очков, но при этом он сыграл на 195 матчей больше.

«Кто бы сомневался в Овечкине! Рано или поздно это бы произошло. Я не удивлюсь, если он даже станет лучшим в истории НХЛ по голам. Кто там сейчас первый — Уэйн Гретцки? Овечкин может.

Я скажу, что очень приятно играть против Овечкина. А ещё приятнее его обыгрывать», — цитирует Василевского «Матч ТВ».

Также Овечкин является лидером в снайперской гонке (37 голов), опережая на 7 шайб ближайших преследователей.