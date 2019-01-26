Кучеров: люди думают, я в первых матчах сезона должен забить сразу 20 голов?

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров прокомментировал критику в своей адрес после прошлогоднего плей-офф.

«Понятно, все хотят, чтобы ты забивал в каждой игре. Но это тяжело. Каждый матч ты проводишь против лучших защитников. Тяжело забивать, создавать моменты в этой лиге. Иногда не идёт игра. Хорошо, когда ты поймал кураж, а когда начинается серия, что ты не забил в одном-другом матче. Это трудно. Но я не понимаю, почему все говорят, что Кучеров сыграл плохо. Вроде бы голы забивал, очки набирал. Даже в этом сезоне говорили, что у меня был плохой старт.

Не было очков в первых двух матчах? Чего от меня люди хотят? Я не понимаю! Они думают, я в первых матчах должен забить сразу 20 голов? Не понимаю такую критику. Я её не слушаю, но постоянно об этом говорят. Мне без разницы, обсуждайте, что хотите. Не считаю, что играл плохо во второй половине того сезона. И кроме меня есть ещё 20 хоккеистов. Понятно, что надо держаться своего уровня. Но я всё равно набирал больше очка за игру.

Как я вам отвечу, почему тогда я забивал, а теперь не забивал? Из моего звена убрали Владислава Наместникова. Это тоже была причина. Разбили нашу тройку, вот всё и поменялось. А сейчас что? Я в начале сезона тоже нормально набирал очки. Просто шайба не всегда идёт в ворота, как сейчас заходит. Но моменты ведь возникают, игра у команды была. Просто люди смотрят совсем на другое», — цитирует Кучерова «Матч ТВ».