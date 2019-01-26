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Лундквист победил в конкурсе вратарей, Василевский — второй.

Лундквист победил в конкурсе вратарей, Василевский — второй.
Хоккей / НХЛ

В Сан-Хосе стартовал Звёздный уик-энд. Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист выиграл конкурс вратарей. Он отразил 12 бросков подряд.

Видео одного из сейвов шведского вратаря можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.

Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский отразил восемь бросков из девяти. Только защитник «Коламбус Блю Джекетс» Сет Джонс смог пробить россиянина.

Третье место занял вратарь «Миннесоты Уайлд» Деван Дубник, отразивший 7 бросков подряд. Также в рамках мастер-шоу Коннор Макдэвид выиграл конкурс на скорость, Джонни Годро – конкурс на контроль шайбы.

Сам Матч звёзд Национальной хоккейной лиги состоится в воскресенье, 27 января, начало — в 04:00 мск. Россию, кроме Василевского, также представляет форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг»Никита Кучеров.

Макдэвид третий год кряду выиграл конкурс на скорость на Матче звёзд НХЛ
Годро второй год подряд выиграл конкурс на контроль шайбы на Матче звёзд НХЛ
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