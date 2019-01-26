Джон Карлсон выиграл конкурс на самый сильный бросок на Матче звёзд НХЛ

В Сан-Хосе продолжается Звёздный уик-энд. Защитниик «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон стал победителем конкурса на самый сильный бросок, который прошёл в рамках мастер-шоу. В лучшей из своих попыток он послал шайбу со скоростью 102,8 мили в час (164,51 км/ч). Вторым стал Брент Бёрнс из «Сан-Хосе Шаркс», Сет Джонс («Коламбус Блю Джекетс») – третий.

Посмотреть видео броска Карлсона можно в официальном «твиттере» НХЛ.

Также в рамках мастер-шоу Коннор Макдэвид выиграл конкурс на скорость, Джонни Годро – на контроль шайбы. Хенрик Лундквист победил в конкурсе вратарей, а Леон Драйзайтль стал лучшим распасовщиком.

Сам матч звёзд Национальной хоккейной лиги состоится в воскресенье, 27 января, начало — в 04:00 мск. Россию представляют два игрока «Тампа-Бэй Лайтнинг»: форвард Никита Кучеров и вратарь Андрей Василевский.