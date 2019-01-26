Пастрняк выиграл конкурс на точность, Кучеров — шестой

В Сан-Хосе продолжается Звёздный уик-энд. Нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк выиграл конкурс на точность броска в рамках мастер-шоу. Для поражения пяти целей ему понадобилось чуть более 11 секунд. Вторым с результатом 12,7 секунды стал защитник «Питтсбург Пингвинз» Крис Летанг. Дрю Даути из «Лос-Анджелес Кингз» (13,6 секунды) – третий. Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров показал лишь шестое время.

Посмотреть видео бросков Пастрняка можно в официальном «твиттере» НХЛ.



Также в рамках мастер-шоу Коннор Макдэвид выиграл конкурс на скорость, Джонни Годро – на контроль шайбы. Хенрик Лундквист победил в конкурсе вратарей. Леон Драйзайтль продемонстрировал наилучшую точность бросков. Самый сильный бросок – у Джона Карлсона.

Сам матч звёзд Национальной хоккейной лиги состоится в воскресенье, 27 января, начало — в 04:00 мск.