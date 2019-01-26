Беттмэн – о новом коллективном договоре: нам не нужна драка

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн поделился мнением о переговорах с профсоюзом игроков по новому коллективному договору.



«Переговоры были предварительными, но сердечными и конструктивными. Нам не нужна драка. Всегда считал, что мир между работодателями и работниками — это хорошо. Но кое-чего нам надо добиться. Да, у нас были разногласия в прошлом, но надо признать, что лига сейчас находится в лучшем состоянии, чем раньше. Мы бы не добились таких успехов, не исправив кое-какие недочёты, доставшиеся с прошлых времен.



У нас есть стабильность, шансы команд равны, популярность игры растёт. Это идёт на пользу всем, кто имеет отношение к хоккею. Говорю не только о финансовой составляющей, но также о спортивной и эстетической. Это очень хорошо для зрителей. Надеюсь, мы все понимаем, как важен мир, потому что только так можно добиться многого. А перспективы у нас открываются ещё привлекательнее, чем те, что были в прошлом», — приводит слова Беттмэна официальный сайт НХЛ.

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