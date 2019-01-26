Видеообзор мастер-шоу Матча звёзд НХЛ

В Национальной хоккейной лиге состоялась первая часть Матча звёзд — мастер-шоу.



Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид стал победителем конкурса на скорость в мастер-шоу. 22-летний капитан «нефтяников»» преодолел круг за 13,3 секунды.



Нападающий «Калгари Флэймз» Джонни Годро одержал победу в конкурсе на контроль шайбы, он преодолел дистанцию за 27,045 секунды.



Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист выиграл конкурс вратарей, отразив 12 бросков подряд. Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский отразил восемь бросков из девяти. Только защитник «Коламбус Блю Джекетс» Сет Джонс смог пробить россиянина.



Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль выиграл конкурс распасовщиков. На прохождение дистанции он потратил 1 минуту 9 секунд.



Защитниик «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон стал победителем конкурса на самый сильный бросок. В лучшей из попыток он послал шайбу со скоростью 102,8 мили в час (164,51 км/ч).

Нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк выиграл конкурс на точность броска. Для поражения пяти целей ему понадобилось чуть более 11 секунд.