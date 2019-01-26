Американская хоккеистка пробежала круг на скорость быстрее форварда «Аризоны»

В Сан-Хосе прошла первая часть Матча звёзд НХЛ — мастер-шоу.



Хоккеистка сборной США Кендалл Койн приняла участие в конкурсе на скорость вместо нападающего «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона. Она заняла седьмое место среди восьми участников, опередив форварда «Аризоны Койотс» Клейтона Келлера.



Коннор Макдэвид, «Эдмонтон Ойлерз» — 13,378

Джек Айкел, «Баффало Сэйбрз» — 13,582

Мэтью Барзал, «Нью-Йорк Айлендерс» — 13,780

Миро Хейсканен, «Даллас Старз» — 13,914

Элиас Петтерссон, «Ванкувер Кэнакс» — 13,930

Кэм Аткинсон, «Коламбус Блю Джекетс» — 14,152

Кендалл Койн, женская сборная США — 14, 346

Клейтон Келлер, «Аризона Койтс» — 14, 526.

Посмотреть видео забега Кендалл Койн можно в «инстаграме» Usahockey.