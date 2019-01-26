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Мэттьюс принял участие в конкурсе на точность бросков в свитере Марло

Мэттьюс принял участие в конкурсе на точность бросков в свитере Марло
Хоккей / НХЛ

В Сан-Хосе состоялась первая часть звёздного уик-энда НХЛ — мастер-шоу.

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс принял участие в конкурсе на точность бросков в свитере одноклубника, форварда Патрика Марло. Местные зрители встали с мест и встретили это событие аплодисментами.

Канадский форвард провёл 19 сезонов в составе «Сан-Хосе Шаркс», прежде чем присоединиться к «кленовым листьям» на правах свободного агента перед началом прошлого сезона. Марло занимает первое место в истории «Сан-Хосе» по количеству матчей (1493), заброшенных шайб (508) и набранных очков (1082).

Посмотреть видео эпизода можно в «инстаграме» «Торонто Мэйпл Лифс».

По окончании конкурса Мэттьюс позировал перед фотокамерами с тремя игроками «акул»: защитниками Брентом Бёрнсом и Эриком Карлссоном, а также с форвардом Джо Павелски.

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