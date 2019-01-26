Маккиннон: Макдэвид регулярно «убивает» меня в конкурсе на скорость

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, который не примет участия в Матче звёзд из-за травмы ноги, рассказал о самочувствии и поделился мнением о конкурсе на скорость.



«Перелома нет, но нога болит. Опухоль не проходит, поэтому я не собираюсь рисковать здоровьем. На самом деле рад, что в этом сезоне мне не пришлось выступать в конкурсе на скорость. Макдэвид очень быстр, он регулярно «убивает» меня в этом соревновании», — сказал Маккиннон.



Форварда, занимающего пятое место в списке бомбардиров НХЛ, в конкурсе на скорость заменила хоккеистка сборной США Кендалл Койн.



Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид стал победителем конкурса в мастер-шоу. 22-летний капитан «нефтяников»» преодолел круг за 13,3 секунды. Второе место занял Джек Айкел из «Баффало Сэйбрз» с результатом 13,5 секунды, замкнул тройку лучших Мэтью Барзал из «Нью-Йорк Айлендерс» — 13,7 секунды.

Кучеров шестой в конкурсе, но первый по очкам. Как в НХЛ прошли «весёлые старты» А Василевский почти опередил Лундквиста.