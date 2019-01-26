Макдэвид: попытался пробежать как можно быстрее, вот и вся стратегия

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид поделился эмоциями после победы в конкурсе на скорость на Матче звёзд НХЛ, который проходит в Сан-Хосе.



«Просто попытался пробежать как можно быстрее, вот и вся стратегия. Никаких секретов в этом нет. Некоторым ребятам нравится участвовать в этом забеге, некоторым — нет. Лично мне конкурс на скорость всегда в радость», — приводит слова Макдэвида официальный сайт НХЛ.



22-летний форвард «нефтяников»» преодолел круг за 13,3 секунды. Второе место занял Джек Айкел из «Баффало Сэйбрз» с результатом 13,5 секунды, замкнул тройку лучших Мэтью Барзал из «Нью-Йорк Айлендерс» — 13,7 секунды. Макдэвид выигрывает конкурс на скорость на протяжении трёх лет подряд.

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