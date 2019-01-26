Плющев: «Автомобилисту» будет тяжело рядом с историческими лидерами конференции

Экс-главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился мнением о перспективах «Автомобилиста» в плей-офф Кубка Гагарина.



«Екатеринбург проводит хороший сезон, где-то уже прыгнул выше головы, высоко поднял планку ожиданий. Но плей-офф — совершенно особый турнир, там многое решают психология, традиции, опыт. Не списываю «Автомобилист» со счетов, однако рядом с историческими лидерами конференции ему будет тяжело.



Сомневаюсь, что кто-то будет выбирать себе соперника в первом раунде, тем не менее интриги на Востоке очевидны. В этом сезоне фаворитов в этой конференции просто нет, кубковая плотность высочайшая, в отличие, опять-таки, от Запада — с ЦСКА и СКА. Думаю, уже в первом раунде в Восточной конференции гарантирована рубка», — приводит слова Плющева Russia-Hockey.

Кто с кем сыграет в плей-офф КХЛ? Текущие расклады на Западе С первой четвёркой на Западе давно всё ясно, а за восьмое место идёт ожесточённая борьба.