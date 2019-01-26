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«Куньлунь» проиграл «Авангарду» и потерпел шестое поражение подряд

«Куньлунь» проиграл «Авангарду» и потерпел шестое поражение подряд
Хоккей / КХЛ

«Авангард» переиграл «Куньлунь Ред Стар» со счётом 6:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Китае.

Подопечные Боба Хартли открыли счёт на 12-й минуте, после того как Илья Михеев реализовал большинство. Во втором игровом отрезке Олли Палола восстановил паритет, на что «ястребы» ответили результативными бросками Максима Чудинова и Тейлора Бека. В третьем периоде на голы Андрея Стася и Кирилла Петрова «драконы» ответили точными бросками Джастина Фонтейна и Блэйка Парлетта. На последней минуте Михеев оформил дубль и установил окончательный счёт.

«Куньлунь» продлил серию поражений до шести матчей, «Авангард» одержал вторую победу подряд. 28 января соперники встретятся на площадке китайской команды.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
26 января 2019, суббота. 10:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
3:6
0:1, 1:2, 2:3
Авангард
Омск
0:1 – Михеев (Шумаков, Деарне) – 11:42 (5x4), 1:1 – Палола (Лёфквист, Лунд) – 24:25 (5x5), 1:2 – Чудинов (Франсон) – 30:08 (5x4), 1:3 – Бек (Франсон, Шумаков) – 38:15 (5x5), 1:4 – Стась (Медведев) – 43:54 (5x5), 2:4 – Фонтейн (Редлихс К., Витасек) – 45:12 (5x5), 2:5 – Петров (Бондарев, Кошелев) – 47:45 (5x5), 3:5 – Парлетт (Локхарт, Сквайрз) – 52:58 (5x5), 3:6 – Михеев (Покка, Манукян) – 59:35 (en)
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