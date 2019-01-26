«Куньлунь» проиграл «Авангарду» и потерпел шестое поражение подряд

«Авангард» переиграл «Куньлунь Ред Стар» со счётом 6:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Китае.



Подопечные Боба Хартли открыли счёт на 12-й минуте, после того как Илья Михеев реализовал большинство. Во втором игровом отрезке Олли Палола восстановил паритет, на что «ястребы» ответили результативными бросками Максима Чудинова и Тейлора Бека. В третьем периоде на голы Андрея Стася и Кирилла Петрова «драконы» ответили точными бросками Джастина Фонтейна и Блэйка Парлетта. На последней минуте Михеев оформил дубль и установил окончательный счёт.



«Куньлунь» продлил серию поражений до шести матчей, «Авангард» одержал вторую победу подряд. 28 января соперники встретятся на площадке китайской команды.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.