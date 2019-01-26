Андриевский: взяли важные очки, надеюсь, «Сибирь» ещё поборется за плей-офф

Главный тренер «Сибири» Александр Андриевский подвёл итоги выездного матча с «Адмиралом» (5:3).



«Хороший матч получился, обе команды играли хорошо. Равная борьба, может, нам немного больше повезло при заброшенных шайбах. Нервная концовка получилась для нас. Забили пятый гол и почему-то решили, что «Адмирал» встанет. Но соперник играл до конца, хорошо, что выстояли и одержали победу. Нам эти два очка очень нужны, всё-таки надеюсь, что ещё поборемся за плей-офф.



В какой-то степени предстоящая домашняя серия станет определяющей в борьбе за плей-офф. У нас такая ситуация, что мы никак не можем повлиять на игру соперников, поэтому нам нужно сконцентрироваться на наших действиях. Сделать всё возможное, что зависит от нас», — передаёт слова Андриевского корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.

«Сибирь» переиграла «Адмирал», одержав 5-ю победу в последних шести матчах