Макдэвид: когда Койн помчалась по льду, я подумал: «Ничего себе!»

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид оценил катание американки Кендалл Койн в конкурсе на скорость на Матче звёзд НХЛ в Сан-Хосе.
Хоккеистка приняла участие в конкурсе вместо нападающего «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона. Она заняла седьмое место среди восьми участников, опередив форварда «Аризоны Койотс» Клейтона Келлера.
«Когда она помчалась по кругу, я подумал: «Ничего себе!». Она могла победить с учётом её скорости. Кендалл продемонстрировала замечательное катание. Здорово, когда у тебя есть возможность наблюдать за подобными вещами на таких мероприятиях», — приводит слова Макдэвида Sportsnet.
Посмотреть видео забега Кендалл Койн можно в «инстаграме» Usahockey.
Итоговые результаты конкурса:
Коннор Макдэвид, «Эдмонтон Ойлерз» — 13,378
Джек Айкел, «Баффало Сэйбрз» — 13,582
Мэтью Барзал, «Нью-Йорк Айлендерс» — 13,780
Миро Хейсканен, «Даллас Старз» — 13,914
Элиас Петтерссон, «Ванкувер Кэнакс» — 13,930
Кэм Аткинсон, «Коламбус Блю Джекетс» — 14,152
Кендалл Койн, женская сборная США — 14, 346
Клейтон Келлер, «Аризона Койтс» — 14, 526.