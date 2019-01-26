Мэттьюс: Марло — потрясающий человек, он мне как брат

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс рассказал о взаимоотношениях с одноклубником, форвардом Патриком Марло.



Мэттьюс принял участие в конкурсе на точность бросков на Матче звёзд в Сан-Хосе в свитере Марло. Местные зрители встали с мест и встретили это событие аплодисментами.

Посмотреть видео эпизода можно в «инстаграме» «Торонто Мэйпл Лифс».

«Не передать словами, насколько хорошим человеком является Патрик и насколько близкими являются наши отношения. Мне нравится дразнить его и говорить в шутку, что он мне как второй отец. На самом деле это не так, Марло мне как брат.



Он прекрасно относится ко всем людям. Не имеет значения, кто ты — товарищ по команде или случайный прохожий на улице, — у него ко всем доброжелательное отношение. Патрик — потрясающий человек», — приводит слова Мэттьюса Sportsnet.