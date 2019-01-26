Цулыгин: за исключением первых минут, на льду была только одна команда — «Амур»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин подвёл итоги выездного матча с «Амуром» (0:3).



«Поздравляю соперника с победой. В первые пять минут у «Салавата» была пара хороших моментов, которые мы не смогли использовать. После на льду присутствовала только одна команда — «Амур». К сожалению, проиграли сегодня в борьбе, движении — во всём. Отметить можно только Юху Метсолу.



Сегодня была очень невыразительная игра с нашей стороны. Видимо, после победы в игре с «Куньлунь Ред Стар» решили, что попали в плей-офф и играть больше не нужно. Это будет хорошим уроком для команды: для нас, тренеров, и для ребят. Мы это правильно воспримем и сделаем выводы», — приводит слова Цулыгина пресс-служба «Салавата Юлаева».

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