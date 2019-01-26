Гулявцев: радует, что игроки «Амура» поверили в свои силы

Главный тренер «Амура» Александр Гулявцев прокомментировал результат домашнего матча с «Салаватом Юлаевым» (3:0).



«Психологически тяжёлый матч, потому что поражения всегда давят. Сегодня на площадке была команда, был единый кулак. Мы сделали всё, чтобы победить. И то, что не пропустили, — заслуга всей команды, не только вратаря. Работа предстоит, рано о чём-то ещё говорить, но радует, что ребята поверили в свои силы и что могут выигрывать.



Отдельно хотел бы поблагодарить Марека Лангхаммера, это его первая игра на ноль, но это помогла сделать команда. Хочу поблагодарить болельщиков. Сегодня выходной день. Почти полный дворец, было приятно играть», — цитирует Гулявцева официальный сайт «Салавата Юлаева».

«Амур» обыграл «Салават Юлаев» и прервал серию из десяти поражений