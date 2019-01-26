Фрэйзер: когда играешь с «Авангардом», у тебя нет права на ошибку

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Курт Фрэйзер поделился мнением о матче с «Авангардом» (3:6).



«Разочарован тем, как команда начала матч. Мы знали, что «Авангард» — очень сильный соперник, поэтому надо было начать быстро и мощно, чтобы нейтрализовать их атаку. Вместо этого мы несколько раз потеряли шайбу, начали прижиматься к своим воротам и позволили сопернику наступать. Это не игра «Куньлуня». Потом мы начали прибавлять, но тут команду подкосили удаления. Такому сопернику, с таким сильным большинством, нельзя давать много шансов. В общем, мы очень сильно осложнили себе жизнь, вырыли яму, которая оказалась слишком глубокой, чтобы из неё можно было выбраться.



«Авангард» — очень-очень сильная команда, там много опытных игроков, которые давно играют и многое умеют. И у них очень хорошие тренеры. Когда играешь с такой командой, у тебя нет права на ошибку. Ладно, можно допустить пару промахов и понадеяться, что вратарь нас выручит, но давать им столько, сколько мы сегодня, нельзя. Восемь голевых шансов, пять удалений. Это недопустимо. «Авангард» был значительно лучше, а мы можем и должны играть лучше», — приводит слова Фрэйзера пресс-служба китайского клуба.

Хартли: мне понравилась интенсивность, с которой «Авангард» провёл весь матч