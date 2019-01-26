Тренер «Ак Барса»: матч с «Трактором» проведём без изменений в составе

Тренер «Ак Барса» Александр Смирнов поделился ожиданиями от предстоящей игры с «Трактором». Матч состоится в Казани сегодня, 26 января, начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Челябинская команда не побеждала в столице Татарстана на протяжении шести лет.



«Предыдущий матч с «Трактором» был три недели назад и получился вязким, тяжёлым. Игра тогда шла до первого гола, и единственную в матче шайбу забросил «Трактор». Готовимся к сегодняшней встрече, новая игра, новые возможности, новые шансы.



В составе не будет никаких изменений. По поводу ротации, идём от матча к матчу, эту встречу сыграем, а там посмотрим», — приводит слова Смирнова официальный сайт казанского клуба.