Хартли: Широков пропустил матч с «Куньлунем» из-за болезни

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли после матча с «Куньлунь Ред Стар» (6:3) назвал причины отсутствия форвардов Сергея Широкова и Михаила Фисенко.



«Широков приболел. Ему нездоровилось ночью, утром мы встретились, поговорили с доктором. Он неважно себя чувствует, но, надеемся, к следующей игре уже вернётся.



Фисенко получил небольшое повреждение в прошлом матче. Но он уже очень близок к выздоровлению. Там ничего серьёзного. Большая вероятность того, что они оба будут в строю к следующей встрече.



Частая замена вратарей? Сложности случаются. У нас в составе два отличных вратаря, они очень трудолюбивы. Сейчас нужно работать над некоторыми нюансами их игры, и всё будет в порядке. Главное, что мы сегодня одержали победу. Они будут способны помочь нам в ответственный момент», — цитирует Хартли официальный сайт омского клуба.

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