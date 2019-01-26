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СКА — «Динамо» Р: Коскиранта вернулся в заявку «армейцев»

СКА — «Динамо» Р: Коскиранта вернулся в заявку «армейцев»
Хоккей / КХЛ

Стал известен состав СКА на домашний матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с рижским «Динамо», сообщает пресс-служба «армейцев» в «Твиттере».

В состав команды Ильи Воробьёва вернулся нападающий Ярно Коскиранта, заменивший Александра Дергачёва. Кроме того, в заявку не попал защитник Артём Земчёнок, вместо него в состав попал 20-летний Николай Кныжов.

СКА:

Хелльберг (Шестёркин);
Гавриков — Рундблад, Кручинин — Дацюк — Плотников;
Хафизуллин — Белов, Кузьменко — Бывальцев — Барабанов;
Зуб — Сёмин, Гусев — Прохоркин — Якупов;
Кныжов, Каблуков — Коскиранта — Кетов, Подколзин.

В предыдущем матче СКА обыграл в Санкт-Петербурге «Барыс» (3:2 Б), а клуб из Латвии переиграл минское «Динамо» (3:2 Б).

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