СКА — «Динамо» Р: Коскиранта вернулся в заявку «армейцев»

Стал известен состав СКА на домашний матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с рижским «Динамо», сообщает пресс-служба «армейцев» в «Твиттере».



В состав команды Ильи Воробьёва вернулся нападающий Ярно Коскиранта, заменивший Александра Дергачёва. Кроме того, в заявку не попал защитник Артём Земчёнок, вместо него в состав попал 20-летний Николай Кныжов.



СКА:



Хелльберг (Шестёркин);

Гавриков — Рундблад, Кручинин — Дацюк — Плотников;

Хафизуллин — Белов, Кузьменко — Бывальцев — Барабанов;

Зуб — Сёмин, Гусев — Прохоркин — Якупов;

Кныжов, Каблуков — Коскиранта — Кетов, Подколзин.

В предыдущем матче СКА обыграл в Санкт-Петербурге «Барыс» (3:2 Б), а клуб из Латвии переиграл минское «Динамо» (3:2 Б).