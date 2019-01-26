Бек: «Авангард» здорово провёл третий период матча с «Куньлунем»

Нападающий «Авангарда» Тейлор Бек проанализировал выступление команды в матче с «Куньлунь Ред Стар» (6:3).



«Мы знали, что противник будет стараться. «Авангард» должен был соответствовать и даже стараться ещё больше. У нас это получилось. Забросили хорошие шайбы. Мы играли так, как должны были. И здорово провели третий период.



Мне очень хотелось забить гол сегодня. Я получил шикарную передачу от Шумакова и очень рад, что забросил! Мы забили хорошие голы, они парочку отыграли. Так порой бывает. Не знаю, присутствовали ли на стадионе мои персональные поклонники. Вообще, на трибунах обычно достаточно тихо. Перед игрой немного пообщался с бывшими партнёрами. Стараемся фокусироваться на игре.



Думаю, второй матч во многом будет таким же. Если будем реализовывать моменты, всё будет в порядке», — приводит слова Бека пресс-служба омского клуба.

Хартли: мне понравилась интенсивность, с которой «Авангард» провёл весь матч