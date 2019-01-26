Филатов — об игре в ВХЛ: это решение руководства «Салавата», ничего не поделаешь

Нападающий «Салавата Юлаева» Никита Филатов, выступающий в ВХЛ за «Торос», поделился мнением о своей игре.



«У любого игрока, которого спускают из команды КХЛ в фарм-клуб высшей лиги, примерно одни и те же на то причины. Тут нет смысла вдаваться в подробности. Таково решение руководства, здесь ничего не поделаешь. Ты либо продолжаешь добросовестно работать, либо сам себе навредишь.



Мне нравится играть в ВХЛ. Сезон неоднозначный. Начинал в «Спартаке», играл много и достаточно неплохо. Очки набирал и выполнял на льду ту роль, которая мне подходит. Но потом оказался в Уфе. Опять же, комментировать не хочется, но играл в «Салавате Юлаеве» по девять минут и поэтому, считаю, ничего особенного не показал. В то же время особых претензий в уфимском клубе ко мне не было. Теперь я в «Торосе». Тренеры мне доверяют, и пока неплохо получается. Я доволен именно тем, что играю», — цитирует игрока пресс-служба ВХЛ.



Филатов провёл восемь матчей в составе «Тороса» и набрал 7 (3+4) очков.