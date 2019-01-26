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ЦСКА — «Барыс»: Сорокин пропустил три шайбы за две с половиной минуты

ЦСКА — «Барыс»: Сорокин пропустил три шайбы за две с половиной минуты
Хоккей / КХЛ

ЦСКА встречается с «Барысом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который проходит в Москве.

Гости открыли счёт на 19-й секунде стараниями Брэндона Боченски, а затем забросили ещё три шайбы за две с половиной минуты. Сначала голкипера «армейцев» Илью Сорокина огорчил Даррен Диц, затем точным броском отметился Андре Петерссон, а потом шайбу в ворота хозяев отправил Алексей Маклюков. Такое развитие событий вынудило тренерский штаб московского клуба взять тайм-аут.

Видео четвёртого гола «Барыса» можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

В предыдущем матче регулярного чемпионата ЦСКА проиграл в Ярославле «Локомотиву» со счётом 1:2, а «Барыс» уступил в Санкт-Петербурге СКА (2:3 Б).

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