ЦСКА — «Барыс»: Сорокин пропустил три шайбы за две с половиной минуты

ЦСКА встречается с «Барысом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который проходит в Москве.
Гости открыли счёт на 19-й секунде стараниями Брэндона Боченски, а затем забросили ещё три шайбы за две с половиной минуты. Сначала голкипера «армейцев» Илью Сорокина огорчил Даррен Диц, затем точным броском отметился Андре Петерссон, а потом шайбу в ворота хозяев отправил Алексей Маклюков. Такое развитие событий вынудило тренерский штаб московского клуба взять тайм-аут.
Видео четвёртого гола «Барыса» можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.
В предыдущем матче регулярного чемпионата ЦСКА проиграл в Ярославле «Локомотиву» со счётом 1:2, а «Барыс» уступил в Санкт-Петербурге СКА (2:3 Б).
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