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ЦСКА проиграл «Барысу» и потерпел второе поражение подряд

ЦСКА проиграл «Барысу» и потерпел второе поражение подряд
Хоккей / КХЛ

ЦСКА проиграл «Барысу» со счётом 2:5 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Москве.

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Гости открыли счёт на 19-й секунде стараниями Брэндона Боченски, а затем забросили ещё три шайбы за две с половиной минуты. Сначала голкипера «армейцев» Илью Сорокина огорчил Даррен Диц, затем точным броском отметился Андре Петерссон, а потом шайбу в ворота хозяев отправил Алексей Маклюков. Такое развитие событий вынудило тренерский штаб московского клуба взять тайм-аут. «Армейцы» отыграли один гол, после того как Кирилл Капризов реализовал большинство. В третьем периоде Антон Слепышев сократил отставание до двух шайб, но в концовке Боченски оформил дубль, поразив пустые ворота.

ЦСКА потерпел второе поражение подряд, «Барыс» одержал третью победу в последних четырёх матчах.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
26 января 2019, суббота. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
2:5
0:2, 1:2, 1:1
Барыс
Астана
0:1 – Боченски (Фрэттин, Сведберг) – 00:19 (5x5), 0:2 – Диц (Фрэттин) – 19:52 (5x5), 0:3 – Петерссон (Кормье, Старченко) – 20:59 (5x5), 0:4 – Маклюков (Сведберг, Шевченко) – 22:21 (5x5), 1:4 – Капризов (Григоренко, Блажиевский) – 33:54 (5x4), 2:4 – Слепышев (Романов, Светлаков) – 54:35 (5x5), 2:5 – Боченски (Кормье, Фрэттин) – 58:56 (en)
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