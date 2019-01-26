ЦСКА проиграл «Барысу» и потерпел второе поражение подряд

ЦСКА проиграл «Барысу» со счётом 2:5 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Москве.



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Гости открыли счёт на 19-й секунде стараниями Брэндона Боченски, а затем забросили ещё три шайбы за две с половиной минуты. Сначала голкипера «армейцев» Илью Сорокина огорчил Даррен Диц, затем точным броском отметился Андре Петерссон, а потом шайбу в ворота хозяев отправил Алексей Маклюков. Такое развитие событий вынудило тренерский штаб московского клуба взять тайм-аут. «Армейцы» отыграли один гол, после того как Кирилл Капризов реализовал большинство. В третьем периоде Антон Слепышев сократил отставание до двух шайб, но в концовке Боченски оформил дубль, поразив пустые ворота.



ЦСКА потерпел второе поражение подряд, «Барыс» одержал третью победу в последних четырёх матчах.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.