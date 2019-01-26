Билялетдинов: форварды «Ак Барса» должны больше создавать моментов, обострять

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов подвёл итоги домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (1:2).



«Игра была очень хорошая, быстрая. К сожалению, мы не сыграли в атаке так, как должны играть. Считаю, наши нападающие должны больше обострять, создавать больше моментов. «Трактор» очень здорово играет в обороне. Хороший вратарь.



Почему не играют Михеев, Мифтахов и Педан? Пока мы играем в таком составе. По Мифтахову не могу ничего сказать. Ему надо играть, а не тренироваться. Что касается Гарипова, он лечится», — приводит слова Билялетдинова официальный сайт «Ак Барса».

«Трактор» прервал серию из двух поражений, казанский клуб потерпел четвёртое поражение в последних пяти матчах. 29 января «Ак Барс» примет в Казани «Автомобилист», а «Трактор» на следующий день сыграет в Челябинске с «Витязем».