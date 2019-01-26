Кузьменко: хочется доказывать, что заслуживаю место в сборной России

Нападающий СКА Андрей Кузьменко подвёл итоги матча с рижским «Динамо» (7:1). Питерская команда вышла на первое место в турнирной таблице КХЛ.



«Почему так радостно отпраздновал гол? У нашей тройки сегодня игра не получалась. Нервничали и хотели забить. Ведь у всех остальных ребят игра идёт, а у нас не получается. Хотели хоть что-то сделать. В итоге получилось забить случайный гол. Надо больше работать на тренировках и над психологией тоже. Не нужно спешить.



Приятно, что вызвали в сборную. Хочется возвращаться туда, доказывать, что заслуживаешь места в национальной команде. Мы едем туда с большими намерениями выиграть этап Евротура», — передаёт слова Кузьменко корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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