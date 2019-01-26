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«Слован» проиграл минскому «Динамо» и потерпел десятое поражение подряд

«Слован» проиграл минскому «Динамо» и потерпел десятое поражение подряд
Хоккей / КХЛ

«Слован» встречался с минским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра прошла в Братиславе и закончилась со счётом 4:2 в пользу белорусского клуба.

В первом игровом отрезке команды обменялись результативными бросками — на гол Джонатона Блума хозяева ответили заброшенной шайбой Марио Лунтера. Во втором периоде Марио Желина вывел «Слован» вперёд, но гости сумели забросить дважды стараниями Андрея Степанова и Артёма Волкова, отличившегося в меньшинстве. На предпоследней минуте преимущество «Динамо» укрепил Александр Китаров, отправивший шайбу в пустые ворота.

Минчане одержали первую победу за шесть последних матчей, «Слован» продлил серию поражений до десяти игр.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
26 января 2019, суббота. 19:00 МСК
Слован
Братислава
2:4
1:1, 1:2, 0:1
Динамо Мн
Минск
0:1 – Блум – 09:06 (5x5), 1:1 – Лунтер (Буц) – 16:32 (5x5), 2:1 – Желина (Чипчура, Клок) – 20:56 (5x5), 2:2 – Степанов (Дроздов) – 32:36 (5x5), 2:3 – Волков – 36:47 (4x5), 2:4 – Китаров (Костицын, Терещенко) – 58:44 (en)
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