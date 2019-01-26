«Слован» проиграл минскому «Динамо» и потерпел десятое поражение подряд

«Слован» встречался с минским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра прошла в Братиславе и закончилась со счётом 4:2 в пользу белорусского клуба.



В первом игровом отрезке команды обменялись результативными бросками — на гол Джонатона Блума хозяева ответили заброшенной шайбой Марио Лунтера. Во втором периоде Марио Желина вывел «Слован» вперёд, но гости сумели забросить дважды стараниями Андрея Степанова и Артёма Волкова, отличившегося в меньшинстве. На предпоследней минуте преимущество «Динамо» укрепил Александр Китаров, отправивший шайбу в пустые ворота.

Минчане одержали первую победу за шесть последних матчей, «Слован» продлил серию поражений до десяти игр.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.