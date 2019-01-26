Подъяпольский: «Трактор» — неудобная команда, она не даёт много играть

Вратарь «Ак Барса» Владислав Подъяпольский подвёл итоги домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (1:2).

«Вязкий матч, они не дают много играть, команда неудобная для нас сейчас. Но ничего страшного, будем выводы делать и выигрывать следующие матчи. Будем делать выводы и работать дальше.

Моё самочувствие после 11 матчей подряд? Нормально — тренируемся, восстанавливаемся. Всё хорошо. Обсуждаем ли в команде турнирную таблицу? Нет, не смотрим. Может, кто-то сам смотрит. Надо выходить и выигрывать, чего в таблицу-то смотреть», — цитирует Подъяпольского официальный сайт «Ак Барса».

Челябинский клуб открыл счёт на 10-й минуте, после того как результативным броском отметился Кристиан Томас. В третьем периоде форвард оформил дубль, реализовав численный перевес. На 56-й минуте Джастин Азеведу сократил отставание до минимума, но на большее хозяев не хватило.